Россия смещает акцент и готовится к затяжной войне: в США и НАТО сделали прогноз по 'перегруппировке'

Согласно данным американской разведки, опубликованным журналом CNN, Россия намерена и дальше проводить захватническую войну, что имеет долгосрочные перспективы. Никакие бравады Кремля о праздновании парада 9 мая после полной оккупации Донбасса не означают завершения полномасштабной кампании.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО на Telegram-канале. Украина готовится к продолжению массированных обстрелов и запуску ракет по всей территории.

"Путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине, и продолжит войну, несмотря на колоссальное давление санкций и поражение плана по блицкригу", – указано в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские захватчики решили сконцентрировать свои усилия на Донецкой и Луганской областях – это их новая стратегическая цель. В настоящее время там концентрируется военная мощь в виде боевых машин и личного состава РФ.

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