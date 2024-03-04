"Это не наша война, она далеко", - говорили американцы в 1914-м. В 1917 им пришлось сделать выбор и выступить на стороне Антанты в Первой мировой войне.

"Это далеко", - говорили они и в 1938-м, когда Гитлер оккупировал Судеты.

"Америка заплатила за это цену — сотни тысяч смертей, потраченные миллиарды долларов", - напомнил лидер большинства в Сенате Чак Шумер после визита в Украину во вторую годовщину российского вторжения.

Предки Шумера были евреями из Чорткова в Тернопольской области. В 1941, рассказал он, в дом его бабушки пришли нацисты и приказали собрать всю семью.

"Собрались 35 человек, от 80-ти лет до трех месяцев. Нацисты сказали: "Вы пойдете с нами". Бабушка ответила: "Мы не двинемся с места". Нацисты расстреляли всех. Вот что происходит, когда вы пытаетесь угодить диктаторам".

Свой эмоциональный спич Чак Шумер адресовал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, в руках которого сегодня находится судьба голосования за пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Война в Украине - это не так далеко от США. Возможно, даже ближе, чем граница с Мексикой.