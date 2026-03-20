"Война в Иране делает Трампа слабее и злее": в The Economist дали прогноз, чем это может обернуться для Украины

Война против Иранаослабляет политические позиции президента США Дональда Трампа и может сделать его внешнюю политику более жесткой и непредсказуемой. По оценке аналитиков, это создает риски для Украины, поскольку глава Белого дома способен прекратить поддержку.

Об этом сообщает The Economist. В издании отмечают, что война против Ирана может не только ослабить позиции Трампа в Конгрессе, но и сделать его политику более опасной для других стран, в частности для Украины. Аналитики отмечают, что в случае поражения он может прибегнуть к мести.

Журналисты подчеркивают, что глава Белого дома имеет значительную свободу действий во внешней политике. В частности, для давления на Европу, он может отказаться от НАТО или прекратить поддержку Украины.

"Он может оставить Украину, чтобы наказать Европу. Он может запугивать Латинскую Америку под предлогом борьбы с преступностью и наркотиками. Он может требовать денег за защиту Японии и Южной Кореи. Быть максималистом в отношении тарифов. Даже если ему это не удастся, это еще больше подорвет альянсы Америки, на радость Китая и России", – сообщают в The Economist

Издание отмечает, что конфликт с Ираном подрывает ключевые политические преимущества Дональда Трампа, в частности его способность формировать собственную политическую повестку дня, давить на партнеров и удерживать контроль над Республиканской партией.

Напомним, ранее президент США заявлял, что Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

