'Война с Ираном почти неизбежна': глава МИД Франции назвал единственное условие, которое может ее предотвратить

Война "почти неизбежна", если мировые государства не смогут быстро достичь нового соглашения с Ираном по его ядерной программе. Времени остается мало – есть всего несколько месяцев до истечения срока действия предыдущего ядерного соглашения.

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Об этом предупредил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Как отмечает Reuters, глава французского МИДа сделал соответствующее заявление после закрытого совещания президента Эммануэля Макрона с "ключевыми министрами и экспертами" для обсуждения темы Ирана.

"Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до истечения срока действия соглашения 2015 года. В случае провала военная конфронтация кажется почти неизбежной", – цитирует издание слова французского дипломата.

Факт проведения закрытого совещания агентству Reuters подтвердили сразу три дипломатических источника. Это "подчеркивает растущую обеспокоенность европейских союзников Вашингтона тем, что США и Израиль могут нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана", если не будет быстро принята новая договоренность по иранской ядерной программе.

Министр иностранных дел Израиля прибудет в Париж в четверг, 3 апреля. Также на этой неделе в Брюсселе министры Франции, Великобритании и Германии "надеются обсудить тему Ирана с госсекретарем США Марко Рубио", отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Иран привел свою армию в боевую готовность. Власти страны отметили, что это решение было принято из-за угрозы США, и силы Ирана "готовы к любому развитию событий".

Иранское ядерное соглашение – соглашение, достигнутое в 2015 году между Ираном, США, Великобританией, ЕС, Россией и Китаем. Считалось, что в рамках соглашения Иран в обмен на снятие санкций изменит, конвертирует и снизит свои ядерные разработки.

В 2018 году американский президент Трамп (как объяснялось – на основании разведывательных данных о развитии иранской ядерной программы) вывел США из указанного соглашения в одностороннем порядке. При этом США объявили о "жесточайших санкциях в истории" и "беспрецедентном финансовом давлении на режим в Иране".

В марте этого года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо иранскому лидеру Али Хаменеи и отметил, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

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