Дональд Трамп та Ілон Маск могли залишитись в історії, як творці США. Але відзначились сваркою року на весь світ. При чому це точно не війна за гроші. Хоча всього день публічного скандалу між Президентом Трампом і Ілоном Маском коштував обом понад 21 млрд. дол

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Ви колись бачили аби так поливали один одного публічно Моргани чи Ротшильди? Ні, і не побачите. Так поводяться дрібні злодії, аморальні і безвідповідальні типи, схиблені особи, які волею виборців опинились на вершині політичного Олімпу.

Полумʼя розгорається. Пролунали слова "імпічмент", "нова партія Маска", "зʼїхав з глузду", "секс-скандал", "продам свою Tesla". Ця сварка може знищити її учасників і погубити США. В чому небезпека? Що таке списки Епштейна? Де себе бачив Маск? Що породило таку ненависть? Чи зможе Президент Трамп знищити того, хто має 17 контрактів, котрі повʼязані з безпекою США і соцмережу?