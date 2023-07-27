Военные преступления России в Украине: США начинают против армии и руководства России игру всерьез

Власти США согласились предоставить Международному уголовному суду (МУС) в Гааге доказательства военных преступлений России. Ранее этому шагу оказывалось большее противодействие со стороны чиновников Пентагона, опасавшихся создания прецедента, который может открыть суду путь для преследования американских военных. Решение руководства США сигнализирует о серьезном сдвиге в политике Запада относительно изоляции российского режима путем выдвижения обвинений, основанных на серьезной доказательной базе. Американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и вывозить детей с занятой территории. Похоже на то, что часто неторопливая и неповоротливая международная судовая система получит, скажем так, стимул для более активной работы. Так что с Путиным совсем скоро могут перестать общаться даже африканские диктаторы.

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OBOZREVATEL разбирался в том, что значит это решение для Украины, России и МУС

Преступлений очень много

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, военные преступления РФ на территории нашей страны носят массовый и разнообразный характер. Наибольшие препятствия при их расследовании – большое их количество.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину зафиксировано более 95 тысяч военных преступлений россиян, убивших более 10,5 тыс. мирных украинцев и разрушивших 115 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. В общей сложности 368 лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 219 обвинительных актов. Осуждены 53 человека. Национальная полиция создала специальную базу "Военный преступник", в которую внесено уже более 200 тысяч записей о российских наемниках и военных.

По информации Офиса генерального прокурора, армия России уже убила 494 украинских ребенка и 1048 нанесла ранения. Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их получению в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Америка рассекречивает важные факты

Президент США Джо Байден отдал негласное распоряжение правительственным чиновникам начать делиться имеющимися у них свидетельствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге.

Это решение принято американским президентом вопреки многомесячному сопротивлению Пентагона, утверждавшего, что такой шаг, создающий прецедент сотрудничества с МУС, потенциально может открыть пути для судебного преследования американских военнослужащих.

У спецслужб США достаточно фактов для Гааги. В их числе ценная информация о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей.

Как известно, Международный уголовный суд был создан в соответствии с договором 1998 года для расследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. Американцы довольно холодно относились к этой структуре до последнего времени. Резкое изменение политики США относительно МУС произошло из-за войны в Украине.

Тем не менее Соединенные Штаты пока так и не признают юрисдикцию этого суда. Россия и Украина, кстати, тоже не члены МУС. При этом обращение Украины в Гаагу в 2015 году наделило суд юрисдикцией в отношении предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории, даже если они совершены гражданами государств, не входящих в МУС.

ООН в шоке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием ответственности за злодеяния, совершенные российскими войсками в Украине.

По информации чиновника, на данный момент уже задокументировано незаконное задержание более 900 гражданских. Также Россия не предоставляет доступа к местам содержания заключенных, что неизбежно приводит к занижению количества задержанных. Задокументированы казни без суда и следствия 77 находившихся под стражей гражданских лиц. Распространенной практикой российских силовиков являются пытки и жестокое обращение, включая сексуальное насилие. Кроме этого, задокументировано несколько случаев, когда гражданские лица использовались российскими военными как "живой щит".

По словам Фолькера Тюрка, поражает и шокирует тот факт, что российские власти категорически отказываются расследовать все эти преступления, а также то, что Россия не так давно приняла закон, освобождающий военных своей армии от любой ответственности за их действия на оккупированной территории Украины. Это приведет только к одному – безнаказанности и увеличению жестоких преступлений со стороны солдат армии РФ.

Великобритания и Япония помогут собрать доказательства

Министр юстиции Великобритании Алекс Чалк заявил, что его страна готова работать совместно с Японией, чтобы помочь Украине собрать доказательства военных преступлений, совершенных Россией во время ее продолжающегося вторжения.

Он подчеркнул, что самая большая проблема для успешного судебного преследования заключается в том, чтобы следователи получили доказательства, допустимые в суде. Он сказал, что им необходимо собрать доказательства от очевидцев и материалы из открытых источников.

"Великобритания полна решимости сделать все возможное, чтобы украинский народ получил справедливость, которой он заслуживает. Что бы ни случилось, наша страна поддержит МУС", – подытожил Алекс Чалк.

Россия отвечает – вышло смешно

Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ появилась в базе розыска МВД России. Следственный комитет РФ считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Указано, что Томоко Аканэ разыскивается по уголовным статьям: о "заведомо незаконном заключении под стражу" и "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". При этом не приведено никаких подробностей.

Напомним, что в марте СК России возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, а также прокурора Карима Ахмада Хана.

Это ощутимый толчок в процессе привлечения к ответственности военных преступников РФ

"Позитивным является уже тот факт, что администрация президента Байдена решилась на плотное сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге, – считает экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. – Это также означает, что для себя они уже политически приняли – российские власти должны понести реальное наказание за свои преступления против Украины и ее жителей. На месте украинских властей я бы использовал этот факт для кардинального перелома мирового общественного мнения в отношении российского режима", – подчеркнул Владимир Огрызко.