Военные на фронте получили новую партию оружия и техники от Порошенко. Фото

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал 79-й бригаде ДШВ технику и оружие – в частности однозарядные гранатометы и FPV-дроны со станцией управления.

Бригаде также передали грузовик Foden, квадрокоптер DJI Mavic, шины для автомобилей HMMWV и Урал, тактические активные наушники, химические грелки для рук и ног, электронику.

Однозарядный гранатомет украинского производства предназначен для стрельбы боевыми гранатами (осколочно-фугасными, фугасными, кумулятивными или другими боевыми гранатами) для поражения живой силы и огневых средств противника на расстоянии до 400 м.

Гранатомет снабжен сложным телескопическим прикладом. "Это надежный помощник воину, который в боевой ситуации позволит точно попадать в цель", - говорит Порошенко.

Пятый Президент также передал в две бригады ДШВ FPV-дроны – каждой по 200 штук и комплекс управления.

Жесткий снарядный голод заставляет украинских военных все активнее использовать FPV-дроны. Как сообщил Петр Порошенко, на обеспечение дронами военных сейчас максимально перенаправлены ресурсы из других проектов.

"Наша артиллерия с трудом, с ограниченным ресурсом проводит контрбатарейную борьбу, но останавливать врага нужно уже и сейчас. Потому пока страна ожидает от США решения по обеспечению снарядами нашей артиллерии, ребята просят дроны, дроны и еще раз дроны", – объясняет пятый Президент.

Ранее Порошенко сообщил, что планирует в этом году передать в войска не менее 29 600 FPV-дронов на сумму более 650 миллионов гривен.