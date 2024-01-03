В предпоследний день декабря заседала ставка верховного главнокомандующего, на которой утверждена стратегия Сил обороны Украины на 2024 год. Подробности, конечно, тайна, и из публикаций в The Economist можно воспроизвести общие контуры.

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Володимир Зеленський у свіжому інтервʼю The Economist озвучив найголовніший воєнний задум України на 24-й рік - ізоляція окупованого Криму від Московії. Для цього потрібно зруйнувати Керченський міст вартістю в $4 млрд, а також перерізати транспортне сполучення з материковою частиною тимчасово окупованої України. Ось декілька аргументів президента:

Крим і битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. Ізоляція півострова, незаконно анексованого Росією 2014 р, і деградація російського військового потенціалу — "надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб для нас зменшити кількість атак з цього регіону", - Володимир Зеленський.

Україна досягає перемог на півострові, знищивши п’яту частину цього флоту. Втрата військово-морських баз, які Росія утримувала протягом останніх 240 років, була б величезною незручністю для Путіна.

Для цього потрібна цільова військова допомога. Насамперед, — "TAURUS", — крилата ракета далекого радіусу дії німецького виробництва, здатна вибухати глибоко всередині цілі.

The Economist: амбіції Києва повернути Україну в межі її кордонів 1991 р. не змінилися і не зміняться, але український президент більше не встановлює часових рамок і не дає обіцянок щодо того, скільки території Україна може "деокупувати" наступного року. Його безпосереднім завданням у сухопутній війні буде "захищати схід, врятувати ці дуже важливі міста України, схід і південь, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також захистити критичну інфраструктуру своєї країни.

Про важливість Криму Залужний розповідав 2 місяці в інтервʼю тому ж The Economist. Крим, на думку генерала, залишається найбільшою вразливістю бункерного: адже його легітимність ґрунтується на тому, що він "повернув" півострів Росії 2014 р. За останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який залишається критичним для логістики конфлікту.

Логічно припустити, що зусилля воєнного командування поточного року будуть скеровані на отримання дальнобійної зброї, насамперед крилатих ракет, від ATACMS до Taurus. Але не тільки: йдеться про технологізацію війни, яка дасть змогу продовжувати удари по російській інфраструктурі та лініях постачання. Вони дозволять вражати цілі за лінією фронту, зберігаючи при цьому життя захисників України.