"Рубикон перейден": Науседа призвал союзников прекратить проводить красные линии и дать Украине все необходимое оружие

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за то, чтобы Украине было передано все необходимое ей оружие, в том числе истребители и ракеты дальнего радиуса действия. Он считает, что в военной помощи много красных линий были проведены не Западом, а Россией – путем запугивания и угроз.

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Тем не менее, много таких рубиконов союзники уже смогли перешагнуть. Например, Германия, которая в начале полномасштабной войны утверждала, что отправит бойцам ВСУ только экипировку, но никак не оружие. Об этом Науседа рассказал в интервью LRT.

Президент прокомментировал новый сбор литовских волонтеров на нужды ВСУ и сказал, что Украина нуждается в помощи во всех формах.

"Да, возможно, мы не сможем собрать средств на покупку столько, сколько Соединенные Штаты Америки или Германия могут предоставить по официальным каналам, но поверьте мне, украинцы очень ценят участие всего нашего народа в помощи Украине, и такие действия каждого еще больше укрепляют мосты, которые мы построили с этой чрезвычайно смелой и сильной нацией", – подчеркнул политик.

Науседа сказал, что поддерживает все подобные частные инициативы, но нельзя забывать о поддержке на уровне государства. Литва, как отметил он, поставляла Украине оружие еще до полномасштабной войны и делает это и сейчас.

Однако, подчеркнул он, сейчас существует большая потребность в сосредоточенных совместных действиях стран-партнеров. "Сегодня Украина остро нуждается в танках, истребителях, ракетах дальнего радиуса действия, и было бы очень хорошо, если бы этот, я бы сказал, первоначальный процесс принятия решений был как можно короче, потому что каждый день стоит жизней, каждый день стоит сломанных жизней, и это то, чего мы больше всего хотели бы избежать", – заявил литовский лидер.

Журналист спросил, сможет ли Запад перешагнуть через так называемую красную черту и решиться на поставку военных самолетов и дальнобойных ракет, на что Науседа ответил:

"Вы знаете, я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проведены не нами – западными странами, демократическими государствами, – а террористическим государством Россией, которое пытаясь нарисовать их с помощью страха и угроз. И пытается их навязать".

Он указал на то, что уже не один раз странам-союзникам удается стереть эти ограничения. Последний пример этого – танки. Но существовали и красные линии другого плана. Например, "дремучая история", как высказался Науседа, о возможном членстве Украины в ЕС. Эта тема раньше тоже была табу. "Я это прекрасно помню", – сказал он.

Что касается поставок оружия, то "рубикон уже перейден", сказал политик.

"Я очень надеюсь, что и эта красная черта – если она действительно существует, думаю, только в наших головах – тоже будет перейдена. Потому что истребители, ракеты дальнего радиуса действия являются необходимой военной помощью, и в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили", – заявил Науседа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Помимо волонтерских инициатив, Литва активно поддерживает Украину на государственном уровне. Страна подготовила новый пакет военной помощи, в который войдут десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

– 12 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал как можно скорее передать Украине оружие, БК и военную технику, потому что Россия пытается перехватить инициативу на поле боя.

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