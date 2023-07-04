Во Львове депутатам облсовета вручили повестки в военкомат перед началом заседания

Во Львове местным депутатам, собравшимся на заседание областного совета, вручили повестки. Это произошло утром во вторник, 4 июля, перед началом сессии.

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Издание ZAXID.NET пишет, что повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки депутаты облсовета получали при входе в зал. Сколько конкретно человек было вызвано в военкомат, не уточняется.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" – написал депутат от "Свободы" Иосиф Сытник в Facebook.

Судя по его повестке, а также повестке его коллеги Александра Ганущина, депутаты должны явиться в ТЦК и СК уже в среду, 5 июля.

В комментариях на Facebook Сытник добавил, что повестки "вручали всем".

По данным журналистов, 10 депутатов Львовского облсовета с начала полномасштабного российского вторжения уже пошли добровольцами на службу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит задача привлечь и мобилизовать на войну против РФ всех украинцев. Он отметил, что люди устают от войны, однако нельзя назвать наших граждан демотивированными.

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