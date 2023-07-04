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Во Львове депутатам облсовета вручили повестки в военкомат перед началом заседания

Дарья Дурова
Новости политики
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К депутатам Львовского облсовета пришли из военкомата

Во Львове местным депутатам, собравшимся на заседание областного совета, вручили повестки. Это произошло утром во вторник, 4 июля, перед началом сессии.

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Издание ZAXID.NET пишет, что повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки депутаты облсовета получали при входе в зал. Сколько конкретно человек было вызвано в военкомат, не уточняется.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" – написал депутат от "Свободы" Иосиф Сытник в Facebook

Судя по его повестке, а также повестке его коллеги Александра Ганущина, депутаты должны явиться в ТЦК и СК уже в среду, 5 июля.

В комментариях на Facebook Сытник добавил, что повестки "вручали всем".

Во Львове депутатам облсовета вручили повестки в военкомат перед началом заседания

По данным журналистов, 10 депутатов Львовского облсовета с начала полномасштабного российского вторжения уже пошли добровольцами на службу.

Во Львовском областном совете раздавали повестки
Повестка депутата

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит задача привлечь и мобилизовать на войну против РФ всех украинцев. Он отметил, что люди устают от войны, однако нельзя назвать наших граждан демотивированными.

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