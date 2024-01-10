Во фракции 'Слуга народа' хотят вернуть законопроект о мобилизации Кабмина: что происходит

Законопроект о мобилизации, который активно обсуждают в Украине, скорее всего, вернут обратно в Кабмин на доработку. Вечером в среду, 10 января, парламентская фракция партии "Слуга народа" на своем заседании решила вернуть документ правительству.

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Об этом сообщило hromadske, ссылаясь на собственный источник в провластной фракции. Собеседник рассказал, что решили нардепы.

"Завтра комитет должен принять решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану",– сказал источник.

При этом глава фракции Давид Арахамия не подтвердил и не опроверг эту информацию.

По его словам, во время заседания фракции "Слуга народа" обсудили текущую ситуацию, а также план работы на ближайшие дни.

Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете. Туда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны.

Глава фракции подчеркнул, что Согласительный совет состоится завтра, 11 января. О его результатах Арахамия пообещала рассказать отдельно.

"Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. ... Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны. Согласительный Совет состоится завтра – о результатах доложу отдельно", – написал Арахамия в своем Telegram-канале.

По словам Давида Арахамии, в ближайшее время также будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады.

Как сообщил OBOZ.UA, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке предлагает внести ряд поправок в правительственный законопроект о мобилизации. Среди предложений – исключение нормы по повесткам в территориальные центры комплектования через электронную почту.

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