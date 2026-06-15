Украина получила от Нидерландов новый корабль для противоминной борьбы: что известно

В рамках военной помощи Украина получила от Нидерландов корабль для противоминной борьбы, который получил название "Геническ". Судно будет выполнять поставленные задачи и укреплять безопасность в Черном море и за его пределами.

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Подробности сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он подчеркнул, что это уже пятый противоминный корабль в составе ВМС.

Партнеры передали Украине еще один противоминный корабль

"В рамках Коалиции морских способностей нидерландские партнеры передали Военно-Морским Силам ВС Украины миноискатель класса Alkmaar. Во время официальной церемонии имел честь поднять флаг украинского флота на новом миноискателе "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгии, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии", – написал Неижпапа.

Вице-адмирал отметил, что корабль получил название в честь одноименного рейдового тральщика, погибшего при выполнении боевого задания в первый год полномасштабной войны, когда он прикрывал сослуживцев из спецподразделения.

Командующий ВМС ВСУ также поблагодарил голландский экипаж за службу, надлежащий уход за судном и поддержание его в отличном техническом состоянии. По его словам, корабль с украинским экипажем и в дальнейшем будет выполнять важные задачи и укреплять безопасность в Черном море, а при необходимости и за его пределами.

"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиск, обнаружении и обезвреживании морских мин", – говорится в сообщении.

Неижпапа подчеркнул, что после передачи этого корабля в состав ВМС Украины уже входят пять противоминных судов. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown – "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь".

"Спасибо нашим партнерам. Работаем ради общей победы!" – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, американская компания Textron Systems официально начала производство бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), которые будут переданы Украине для усиления наземных сил обороны. В рамках программы украинская армия должна получить 65 бронемашин, созданных на базе платформы COMMANDO Select, сочетающей высокий уровень защиты и мобильности.

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