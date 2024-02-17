Вместе Зеленский и Порошенко оказали бы большее влияние на Мюнхенской конференции – евродепутат

В интересах Украины давать слово на международных площадках всем, кто борется за ее победу. Об этом в комментарии "5 каналу" заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер. Так он прокомментировал запрет на участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции безопасности, сообщает "5 канал".

Михаэль Галер выступает против того, чтобы украинским нардепам ограничивали поездки за границу. По мнению евродепутата, совместное участие Владимира Зеленского и Петра Порошенко в Мюнхенской конференции безопасности имело бы более сильный эффект и отнюдь не приуменьшило бы роль действующего президента Украины.

"В интересах Украины разрешать всем, кто ее представляет и борется за ее свободу, выступать и делиться своими мыслями на важных конференциях, как Мюнхенская конференция безопасности. Мне жаль, что происходят такие ситуации. Было бы лучше, если бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко вместе появились на мероприятии. Всем вполне понятно, кто из них действующий президент, а кто бывший, если бы они вместе были в Мюнхене и доносили одинаковые месседжи, это имело бы даже большее влияние и ни в коем случае не уменьшило бы роль президента. Если президент Украины чувствует, что предшественник двигает его на второе место, то, думаю, это как раз усиливает его позиции, а не отвлекает от него внимание", – заявил евродепутат.

Напомним, ранее на этой неделе председатель Верховной Рады не подписал командировку лидеру "Европейской Солидарности" – несмотря на то, что Петр Порошенко имел официальное приглашение на конференцию. Руслан Стефанчук объяснил: руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Порошенко за границей якобы угрожает смертельная опасность. Пятый президент назвал это попыткой вовлечь главное управление разведки в политические игры. По его словам, такая попытка уже была, когда лидера "Европейской Солидарности" в начале зимы не выпустили за границу по письму СБУ, так что Петр Порошенко пошел в суд.

Напомним, Порошенко передал артиллеристам и десантникам очередную партию техники и выполнил срочный заказ воинов