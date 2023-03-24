Власти ЮАР инициируют юридические консультации в связи с ордером на арест Путина – Bloomberg

В Южно-Африканской Республике заявили, что будут консультироваться с юристами из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина. Он должен прилететь в эту страну на саммит БРИКС.

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Об этом пишет Вloomberg. Отмечается, что в правительстве ЮАР пока не понимают, как правильно обращаться с ордером Международного уголовного суда на арест кремлевского диктатора. В частности, если он посетит страну в августе.

Так, в пятницу, 24 марта, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила, что правительство страны уже обратилось за юридическим заключением по поводу ордера МУС.

"Мы обеспокоены ситуацией на Украине. Мы бы хотели оказаться в позиции, где мы могли бы продолжать взаимодействие между двумя странами, чтобы призвать их к миру", – сказала она.

Как известно, 18 марта МУС выдал ордер против Путина за военные преступления, связанные с предполагаемым похищением детей из Украины. Южная Африка подписала Римский статут, учредивший суд, и может быть обязана исполнить ордер на арест.

20 марта, через три дня после выдачи ордера на арест Путина, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что власти приняли к сведению эту информацию.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства", – добавил он тогда.

22 марта Наледи Пандор сообщила, что ЮАР обсудит этот вопрос в кабинете министров, а также с коллегами в России, чтобы определить дальнейшие действия.

23 марта МИД ЮАР подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южно-Африканской Республике готовы провести консультации с Россией по поводу ордера на арест Путина. Там не знают, как действовать дальше.

Также сообщалось, что Бразилия вслед за Южно-Африканской Республикой заявила о готовности арестовать Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

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