Власть в Украине не интересует 'пятая колонна' Кремля, – Порошенко

Украинские власти не имеют вопросов к представителям "пятой колонны" Кремля, преследуя лидера оппозиционной политической силы.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью "Украинской правде".

Он также сообщил, что ему предлагали "решить вопрос" о введении санкций против него в обмен на голосование за покупку реакторов для Хмельницкой АЭС.

"Фактически атака на меня была потому, что мы принципиально требовали и требуем сейчас изъятия мандатов в партии ОПЗЖ, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины". Более того, мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то у меня нет проблем с санкциями", – сказал Порошенко.

На такое предложение он ответил, что его фракция имеет свою четкую позицию и будет голосовать против.