'Власть и страна живут в разных реальностях': Порошенко назвал две главные задачи для Рады

Верховная Рада должна внести изменения в Государственный бюджет на 2026 год, направив нецелевые расходы на финансирование ВСУ, а также рассмотреть вопрос отставки членов Кабинета министров, которые причастны к коррупционному скандалу Миндичгейт.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"У меня складывается впечатление, что власть, включая Верховную Раду, и страна живут в совершенно разных реальностях. В реальности власти нет темноты, нет разбомбленного Харькова, нет Одессы, пораженной ракетами, нет восемнадцати часов темноты в Киеве, ракет в Тернополе. А есть "Единый марафон", "стратегические коммуникации", есть ложь Telegram-каналов", – отметил Петр Порошенко.

"Армия, которая живет сейчас и воюет без повышения денежного обеспечения, но с бюджетом, который, к сожалению, часть этой Верховной Рады проголосовала и он был подписан. Сегодня мы зарегистрировали изменения в этот бюджет. Весь этот хлам – и зарплат депутатов до кэшбека на сумму 100 миллиардов – передается Вооруженным Силам Украины. Я очень прошу всех депутатов сейчас поставить подпись и немедленно рассмотреть этот законопроект", – призвал Порошенко.

"Аморально требовать от наших партеров санкций против России, а самим отказываться в зале проголосовать запрет транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Аморально требовать демократии – и не запретить внесудебные обыски у детективов НАБУ, лидеров оппозиции и общественных активистов. Аморально бороться с Россией – и не запрещать российские телеграм-каналы. Аморально утверждать, что вы боретесь с коррупцией, и не отправлять в отставку фигурантов Миндичгейта из состава действующего правительства и действующей власти", – считает лидер партии.

Он сообщил, что "Европейская Солидарность" собрала уже более ста подписей за отставку правительства.

"Осталось немного, но это наш с вами долг – отправить коррупционеров в отставку. Иначе те, кто против, сами являются соучастниками коррупционных действий", – подчеркнул Петр Порошенко.

поддержать требование "Евросолидарности" об отставке правительства, члены которого стали фигурантами коррупционного Миндичгейта.