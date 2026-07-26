Украинцам в Грузии продлили выплату важных пособий: кто и до какого срока будет получать помощь

Правительство Грузии продлило до 1 октября 2026 года программы финансовой и медицинской поддержки для украинских беженцев, которые непрерывно находятся на территории страны. Украинцы и в дальнейшем будут получать 300 лари (5 121 грн) на жилье, 45 лари (768 грн) ежемесячного пособия и будут иметь доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию при условии соблюдения установленных правил.

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Об этом со ссылкой на Администрацию правительства Грузии сообщает Sova. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выплаты будет осуществлять Агентство социального обслуживания страны.

Какие выплаты продлили для украинцев

Согласно новому правительственному решению, украинские семьи и в дальнейшем будут получать 300 грузинских лари на обеспечение жильем. Кроме того, каждому получателю помощи ежемесячно будут выплачивать еще 45 лари.

В то же время программа предусматривает ряд условий. Если человек покинет территорию Грузии, ежемесячная выплата в размере 45 лари будет прекращена уже со следующего месяца после выезда.

Отдельные правила касаются компенсации за жилье. Если страну покинут все члены семьи, выплату 300 лари на аренду жилья также отменят. Таким образом, право на финансовую поддержку сохраняется только для тех украинцев, которые продолжают непрерывно находиться на территории Грузии.

Медицинскую поддержку также продлили

Наряду с финансовой помощью правительство продлило и государственную программу медицинского обслуживания украинских граждан. Она распространяется на украинцев, прибывших в Грузию в период с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года и непрерывно проживающих в стране.

До октября украинские беженцы по-прежнему будут иметь доступ к широкому перечню бесплатных медицинских услуг, финансируемых государством. Программа охватывает как неотложную, так и плановую медицинскую помощь. В частности, украинцы могут бесплатно воспользоваться:

вакцинацией и экстренной иммунизацией;

лечением туберкулеза и ВИЧ/СПИДа;

медицинской помощью матерям и детям;

услугами в сфере психического здоровья;

лечением сахарного диабета с обеспечением необходимыми лекарственными средствами;

диализом;

лечением пациентов с редкими заболеваниями;

программами заместительной терапии для людей, нуждающихся в постоянном лечении;

неотложной медицинской помощью, в частности во время родов.

В правительстве Грузии отмечают, что продление программы призвано обеспечить украинцам доступ к базовым социальным гарантиям и медицинским услугам, пока они остаются на территории страны из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, испанское правительство разрешило учитывать годы, прожитые в стране со статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВНП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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