Визит в Киев нужен больше Уиткоффу и Кушнеру, чем Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный приезд американских переговорщиков в Киев и оценил их роль в переговорном процессе. Это произошло 20 апреля во время интервью, где он ответил на вопрос о шансах активизации переговоров.

Разговор состоялся в интервью ведущей Фактов недели Оксане Соколовой, видео которого также опубликовали на YouTube-канале ТСН 20 апреля. В беседе затронули тему потенциального визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и его влияния на переговоры.

В частности, прозвучал вопрос о том, станет ли этот приезд толчком к изменениям.

Позиция президента

Зеленский заявил, что не стоит преувеличивать значение возможного визита. Он подчеркнул, что контакты с представителями США уже продолжаются.

"Мы должны не делать из приезда Уиткоффа и Кушнера какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте. Первое. Вторая история, я считаю, что это их приезд нужен не нам, а нужен им", – сказал президент.

Он также объяснил, почему считает такой визит более важным для американской стороны. По его словам, игнорирование Киева при поездках в Москву выглядит как проявление неуважения.

"Это не уважение ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это не уважение", – добавил он.

Условия переговоров

Президент признал, что логистика поездок в Украину сложнее, но это не является решающим фактором. Он отметил, что при необходимости встречи могут происходить и в других странах.

"Я понимаю, у нас более сложная логистика. Нет, ну люди же ездят каким-то образом. Если они не хотят, будем встречаться в других странах. Мы же не о месте, мы же о результате", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, стороны поддерживают контакт и обсуждают продолжение переговоров в телефонном формате. Но ключевая проблема остается неизменной.

Подробности ситуации

Президент прямо заявил, что Россия не демонстрирует готовности завершать войну даже в упрощенном формате. Речь идет, в частности, о варианте прекращения боевых действий по линии фронта.

"Вопрос в том, что русские не хотят заканчивать в формате, даже уже иногда мы говорим в справедливом формате, в формате просто, в формате просто, в котором сегодня скорее всего можно закончить", – сказал он.

Зеленский уточнил, что одним из самых быстрых сценариев может быть прекращение огня по текущей линии соприкосновения. Это, по его словам, соответствует подходу, который поддерживают и американские партнеры.

"Это стоим где стоим, контактная линия – это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, как прекратить убийства", – отметил президент.

Он подчеркнул, что для этого нужна согласованная позиция всех сторон. Иначе процесс не будет работать.

Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость простых решений в переговорах. Он пояснил, что сложные механизмы трудно контролировать.

"Мы хотим формат несложный, потому что все, что очень сложно, очень сложно контролировать выполнение", – сказал он.

Президент также добавил, что длительное прекращение огня может стать первым шагом к завершению войны в военной фазе. После этого, по его словам, возможен переход к дипломатическим решениям.

