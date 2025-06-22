Вице-премьер Чернышов вернулся в Украину и рассказал о дальнейших планах. Фото

Вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину после длительной командировки в Европе. Он заявил, что знает о кампании дескредитации против него в социальных сетях, и пообещал разобрать ее по фактам.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 22 июня. Министр добавил, что в понедельник возвращается к работе в Кабмине.

В частности, по его словам, правительство будет работать над сохранением поддержки граждан Украины в странах-членах Европейского Союза.

"Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", – сказано в сообщении.

Министр также опубликовал фото, сделанное в Украине.

Как известно, 11 июня Чернышов начал поездку в Чехию, впоследствии в Вене провел встречи с представителями Федерального агентства по вопросам приема и поддержки, дипломатами из Министерства европейских и международных дел Австрии. Также министр на своей страницах в соцсетях сообщал о ряде встреч с представителями Совета Европы.

СМИ писали, что семья министра выехала из страны, и сам он якобы не собирается возвращаться.

Президент Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке, после завершения которой он должен вернуться. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что подписал командировку для Чернышова до конца недели.

13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. В производстве получили подозрения бывший советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, экс-государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра, его доверенное лицо Олег Татаренко.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и САП, предположительно, в конце мая провели обыски у Алексея Чернышова. Речь может идти об обысках в рамах дела о незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыри (KSM Group).

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