Витренко должны отстранить с поста главы фракции 'Слуга народа' из-за подозрения в коррупционном скандале, – Береза

После скандала с коррупционными тендерами на строительство мемориала погибшим воинам Андрея Витренко могут снять с должности главы фракции "Слуга народа" в Киевсовете. Такое мнение высказал народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

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"Завтра – сессия Киевсовета. И я считаю, "слуги" могут отстранить Витренко от должности главы своей фракции из-за подозрения в коррупционном скандале с мемориалом. Если будут молчать, значит – в доле. Как их коллеги из ВР, которые даже не выгнали из фракции "слуг" своего коллегу Николая Задорожного, которому НАБУ вручили подозрение за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн за непрепятствование в проведении водогона на Сумщине", - заявил Борислав Береза.

Экс-нардеп считает, что отстранение Витренко будет "совершенно логичным". Ведь он является заместителем министра образования и входит в состав Координационного совета по вопросам создания и функционирования военного мемориального кладбища, который причастен к скандалу.

"На фоне этого скандала к Витренко обратился депутат Киевсовета Леонид Емец с вопросом: как при Витренко был проведен явно преступный тендер? Нет ли у него полезного интереса в этом деле, которое имеет все признаки коррупции? И какой ответ был? Витренко спрятался. Решил не отсвечивать и пересидеть скандал, чтобы не пересиживать потом уголовное дело", – написал Береза.

Он напомнил, что "слуги" решили нажиться на похоронах погибших воинов. Журналисты УП выяснили, что в тендере (с одним участником) почти на 2 млрд грн по возведению и обустройству кладбища победителем стал консорциум строительных компаний, которые учредили за день до проведения тендера. Компании не имеют никакого опыта в реализации больших проектов. Но основатели компаний имеют российские паспорта и место в подсанкционных списках".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает другого депутата Киевского горсовета из фракции "Слуга народа" - Владислава Трубицына, разоблаченного на получении многомиллионной взятки. По данным СМИ, Трубицын сбежал за границу.