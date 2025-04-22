Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву уже на этой неделе. Это будет его четвертый визит в Россию во время второго президентства Трампа.

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Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, пишут кремлевские пропагандистские СМИ. Дополнительную информацию он не раскрыл.

"Мы ждем", – коротко ответил Ушаков о предстоящем визите Виткоффа.

Как писала газета The Wall Street Journal, спецпредставитель приедет в Москву после встречи в Лондоне, где пройдут переговоры с участием представителей властей США, Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Последняя встреча Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты организуют встречу специального представителя президента США по Ближнему Востоку, Стива Виткоффа, с российскими представителями. Также параллельно ведутся подготовительные работы для встреч с европейскими и украинскими сторонами, запланированных на следующую неделю в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виткофф заявлял, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать в себя вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО. Спецпредставитель отметил, что мир приближается к важному сдвигу.

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