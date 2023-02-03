Блог | Александр Левченко: Виктор Орбан как главный адвокат Кремля

Будапешт стал основной базой российских разведчиков, которые теперь действуют из этого города не только в Венгрии, но и во всех соседних странах, так как Словения, Австрия, Хорватия и Словакия официально выслали из своих столиц большое количество русских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием работы в посольствах РФ.

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Огромное количество российских шпионов выслано из Любляны, Вены, Загреба и Братиславы, что нанесло огромный ущерб разведывательной деятельности Москвы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Только Венгрия не объявила персоной нон грата ни одного российского агента в своей стране, являющейся единственным членом ЕС и НАТО, который этого не сделал, а также соседняя Сербия, которая кандидат в члены ЕС, где шпионы Кремля чувствуют себя как дома в Белграде.

Все друзья Москвы дружат друг с другом, так как в Кремле у них один и тот же босс. Виктор Орбан, наиболее преданный Путину европейский политик, почти каждый третий день выступает перед публикой с пророссийскими нарративами, чтобы помочь Москве преодолеть политическую изоляцию со стороны Евросоюза из-за военной агрессии и неспровоцированной войны против Украины. Орбан был договорился с Путиным, что если тот оккупирует Украину, то Венгрия получит украинскую область Закарпатье. Когда планы Кремля о быстрой военной победе в Украине провалились, эта безумная идея официального Будапешта пошла прахом. Но Орбан остался верен Путину и ведёт борьбу за интересы Москвы в ЕС и НАТО. Он также имел поддержку пророссийского лобби в Германии и Франции. Но промосковские силы в этих странах в итоге были выявлены и оттеснены от принятия важных политических решений. Конечно, они нанесли огромный ущерб, так как им удалось заблокировать военную поддержку Украины со стороны ряда европейских стран на полгода. Если бы Украина получила то оружие, которое она получит после последнего саммита в Рамштайне, хотя бы на полгода раньше, эта война могла бы уже закончиться, а так Киев ожидают тяжёлые бои. В первые месяцы войны Кремлю удалось захватить огромные украинские пространства, которые теперь необходимо вернуть в ходе ожесточённых столкновений. Но самое главное, что почти во всех европейских столицах теперь есть понимание, что если Украина падёт, то половина Европы окажется в опасности.

Последние прокремлёвские заявления Орбана касаются того, что он назвал Украину ничейной землей. Этот невежда истории недавно заявлял, что в Венгрии нет места эмигрантам с других континентов. Якобы Европа уже наводнена беженцами из слабо развитых стран. Орбан просто забыл, что исторически венгры как раз не европейского происхождения. Упомяну, что когда кочевые племена гуннов пришли с азиатских равнин к границам современной Венгрии в конце IV века, там жили германские племена, ранее вытеснившие оседлых кельтов. Эти два народа, естественно, были европейского происхождения. Но Венгрия также имеет название Hungary, как страна гуннов. Вместе с гуннами на среднее течение Дуная и здешние придунайские равнины пришли также славяне с территории нынешней Украины, первоначальный ареал расселения которых находился между реками Днепр, Висла и Карпатами. Они стали важным политическим фактором в 5-м веке, когда гунны вынуждены были вернуться назад после смерти своего легендарного вождя Аттилы. Неудивительно, что мужское имя Атила всегда было одним из самых популярных в Венгрии. Вслед за гуннами в эти районы с азиатских равнин пришёл еще один кочевой народ - авары, ставшие здесь господствующими. С ними снова пришла новая волна славян с территории нынешней Украины в качестве союзников. После того, когда франки полностью уничтожили авар в начале 9-го века, славяне получили свой исторический шанс господствовать на Дунайской равнине и южнее на Балканах. Но за короткий промежуток времени на Средний Дунай пришли племена венгров, родом из южной части Западной Сибири. Здесь они формируют своё этническое государство. Именно поэтому Москва долгое время играла историческими чувствами Будапешта по поводу того, как венгры перебрались в Европу с нынешней территории Российской Федерации. Для венгерских политиков исторические чувства небольшой аргумент, самое главное — получаемая финансовая поддержка, на которую Кремль денег никогда не жалел. Но этот "недостаток" не только у Виктора Орбана. После пребывания хорватского президента в Будапеште он как и Орбан также высказался в пользу нарративов Кремля. Москва ищет обострения ситуации вокруг Косово, чтобы отвлечь внимание от Украины, и тут на помощь пришёл Пантовчак (место расположения президентской администрации). По словам хорватского президента, международное сообщество украло Косово у Сербии. И это якобы создало другие проблемы, поэтому России пришлось отреагировать и захватить Крым. И сейчас нет никаких шансов, что Украина вернёт себе Крым. Разумеется, из Москвы раздались бурные аплодисменты, ведь хорватский высокопоставленный политик ни разу не осудил попытку России аннексировать украинский Крым, а также российское вторжение и неспровоцированную войну против Украины.

Напомню, что Крым был захвачен российской оккупационной армией в конце февраля 2014 года после чего под дулами автоматов был организован референдум в течении двух недель о выходе из состава Украины. Такого цирка не было даже ни в одном африканском бантустане, но для человека, окончившего юридический факультет в Загребе, это как-то нормально. Украина не признала Косово, поэтому неудивительно, что в конце концов президент Сербии Вучич также заявил, что не признает российскую оккупацию Донбасса и Крыма. Но на Пантовчаке слушют другую музыку. Для Орбана, который этнический выходец из Сибири, мы ещё как-то можем понять, почему он имеет пророссийские взгляды, но когда прародина хорватов находится в западной части нынешней Украины, и под этим именем они жили до 12-го века на нынешних украинских территориях в составе второго Киевского государства, это как минимум непостижимо. Но, похоже, решающую роль здесь играет другой фактор и явно не исторического характера.