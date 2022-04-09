'Видела уродливое лицо путинской армии': глава Еврокомиссии рассказала о визите в Бучу

Война в Украине идет не только за суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Украинцы воюют с Россией, отстаивая фундаментальные европейские ценности, победу демократии и гуманизма над автократией, а силы права – над правом силы.

И именно в Украине, в оккупированных городах и селах, путинская армия в полной мере показала свое безобразное лицо. Об этом после поездки в Украину и посещение освобожденной от российских оккупантов Бучи заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

Выступая в Варшаве на благотворительном мероприятии Stand Up For Ukraine, Урсула фон дер Ляен рассказала о впечатлениях от увиденного в Буче и о преклонении перед мужеством украинского народа.

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"Я была вчера в Киеве, посетила Бучу. Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, развязавшей террор против людей. И я испытываю столь большое преклонение перед нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого, они воюют в нашей войне, это наша борьба, которую они ведут сейчас, потому что это не только Украина воюет за свой суверенитет и целостность. Они воюют также за то, чтобы дать ответ, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, сможет ли право силы доминировать над верховенством права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По мнению Урсулы фон дер Ляен, мир должен объединиться, чтобы помочь Украине в войне за свободу как самих украинцев, так и европейцев.

"Это причина, почему мы собрались сегодня здесь. Мы хотим мобилизовать весь мир для помощи беженцам, находящимся в Украине и за ее пределами. Надеюсь, что очень много людей присоединятся. Хочу поблагодарить организацию Global Citizens за привлечение и мобилизацию такого большого количества деятелей искусства , спортсменов и известных людей", – добавила фон дер Ляен.

Она поблагодарила президента Польши Анджея Дуди за организацию благотворительного мероприятия на территории Польши и за то, как массово и искренне поляки принимают у себя беженцев из Украины. Их сейчас в Польше – более двух миллионов.

Напомним, 9 апреля в Варшаве по инициативе Еврокомиссии и при поддержке правительства Польши проходит глобальная благотворительная акция Stand Up For Ukraine. Цель мероприятия - сбор средств на помощь украинским беженцам и послевоенное восстановление разрушенных России городов и сел в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Еврокомиссии собственными глазами увидела зверства войск РФ в Буче. В городе сейчас продолжается эксгумация с братских могил замученных и казненных российскими оккупантами мирных жителей. Также в Буче до сих пор находят новые пыточные и захоронения.

По словам мэра города Анатолия Федорука, у 90% погибших в Буче жителей обнаружили пулевые ранения.