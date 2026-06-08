'Вежливые люди так не поступают': в Кремле пожаловались, что письмо Зеленского Путину видел весь мир

В России отреагировали на публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. В Кремле заявили, что такой формат коммуникации якобы противоречит дипломатическому этикету.

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Там также сделали вывод, что Киев не заинтересован в переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что обращение Владимира Зеленского к российскому президенту было обнародовано и распространено на международном уровне.

По его словам, такая форма коммуникации якобы не соответствует дипломатическим нормам.

"Вежливые люди так не делают", – сказал глава МИД РФ, комментируя ситуацию.

Лавров также сослался на позицию Владимира Путина, которую тот ранее озвучивал во время публичных выступлений. По его словам, в Москве расценили публикацию письма как сигнал того, что Украина не заинтересована в возобновлении переговоров.

В то же время конкретных подтверждений такой позиции украинской стороны российский министр не привел.

"Президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны", - отметил глава МИД РФ.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Впрочем, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, открытое письмо с призывом прекратить войну в первую очередь было адресовано Владимиру Путину. Впрочем, послание имело более широкий смысл: его должны услышать представители элиты, чиновники страны-агрессора и западные правительства.

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