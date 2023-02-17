Весь мир уже услышал, насколько важно создание авиационной коалиции для Украины, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Во время своего выступления он подчеркнул, что наша страна и партнеры должны сделать все для того, чтобы страна-террорист РФ и ее агрессия против Украины потерпели крах уже в этом году.

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Для этого нашим Вооруженным силам нужно еще большее вооружения, в частности, очень нужные самолеты. Об этом Зеленский сказал в пятницу, 17 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что уже была создана танковая коалиция, в рамках которой уже в следующем месяце украинские защитники получат западную тяжелую бронетехнику. Также партнеры значительно усилили нашу артиллерию. Параллельно снимается табу насчет поставок дальнобойных ракет, поэтому теперь настал черед и самолетов.

"Уже мир услышал, насколько необходимым для общемировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины", – сказал президент.

Этот вопрос он сегодня обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а в течение недели – и с другими лидерами мира. Переговоры по поводу авиационной коалиции Зеленский продолжит на следующей неделе.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого", – сказал глава государства.

Для достижения этой цели украинский дипломатический марафон продолжается без перерыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, сравнил Украину с Давидом и призвал остановить РФ. Что еще сказал президент, читайте по ссылке.

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