Верят ли украинцы в победу в войне и каким видят мирное соглашение с Россией: результаты опроса

26,7% опрошенных украинцев верят в подписание мирного соглашения между Украиной и Россией в течение следующих 12 месяцев. В целом в победу Украины в войне 36,3% респондентов верят и еще 30% ответили, что они скорее верят, чем не верят. Между тем 30,1% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного со 2 по 8 апреля 2026 года Центром Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности. Победой Украины в войне 22,5% респондентов считают изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть ОРДЛО и Крым остаются оккупированными.

Сколько украинцев верит в победу Украины в войне

На вопрос, верите ли вы в победу Украины в войне с Россией, 36,3% ответили "да", 30% сказали "скорее да", 13,6% скорее не верят и 9,5% не верят. Еще 10,6% затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время 26,7% респондентов верят в возможность подписания мирного соглашения с Россией в течение следующих 12 месяцев, 54% не верят в такую вероятность и 19,3% отметили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Если говорить в целом, то 30,1% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 51,8% ответили, что в неправильном и 18,2% отметили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Что для опрошенных считается победой

Также украинцы ответили на вопрос, какую ситуацию они считают победой в войне. Так, для 22,5% респондентов победой является изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года (ОРДЛО и Крым остаются оккупированными), еще для 22,3% опрошенных победа – это изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на 1991 год.

Еще 16,5% ответили, что для них победой является прекращение войны, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года. Для 9,5% украинцев победой Украины является изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. 12,7% победой считают уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России, 2% выбрали другой вариант ответа и 14,5 отметили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Какие условия являются минимально необходимыми для заключения мирного соглашения

28,8% украинцев считают освобождение Украины от российских войск в границах 1991 года минимально необходимым условием для заключения мирного соглашения. Еще для 27,5% респондентов освобождение Украины от российских войск в пределах на 24 февраля 2022 г. является достаточным условием для мирного соглашения. 21,7% опрошенных предполагают фиксацию границ по линии фронта на момент заключения соглашения.

Как видят украинцы действия России в случае подписания мирного соглашения

Между тем 61,6% опрошенных считают, что если соглашение о мире между Украиной и Россией будет подписано, Россия нарушит соглашение и нападет на Украину, как только это ей будет удобно. По мнению 17,2 респондентов, в случае подписания соглашения о мире между Украиной и Россией обе стороны будут стараться придерживаться этого соглашения.

Когда проводился опрос

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности со 2 по 8 апреля 2026 года. Был использован метод face-to-face, всего участие в опросе приняло 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность не превышает 2,9%.

