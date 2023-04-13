Украина имеет не только много проблем из-за российской агрессии – создается впечатление, что она сама себе создает их без всякой необходимости. Большую тревогу вызывает законопроект № 5655 о реформе градостроительной деятельности, принятый Верховной Радой [во втором чтении] 13 декабря 2022 года и направленный на подпись президенту [Владимиру Зеленскому] 19 декабря 2022 года.

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Далее текст на языке оригинала.

Якщо спрощено, законопроєкт передбачає створення при відповідальному "суперміністерстві" (створеному шляхом злиття міністерств інфраструктури та регіонального розвитку) спеціального органу, який буде акредитувати приватних експертів, що будуть приймати рішення з проєктів, зокрема, дотичних до міського розвитку. Крім того, в у інвесторів з’явиться можливість акредитовувати власних експертів, які будуть перевіряти проєкти цих самих інвесторів.

А муніципалітети матимуть право поскаржитись в міністерство виключно коли такі проєкти вже зареєстровані в цифровій базі даних, тобто – схвалені. За такої умови скарг муніципалітетів матимуть вагу тільки в якості додатку до певного рівня моніторингу.

Такі зміни викликали масову суспільну критику. Проти законопроєкту №5655 висловились чисельні експерти, мери та громадяни – в петиції до президента.

З різкою заявою виступила Асоціація міст України (АМУ): "Буде ліквідовано можливість громадськості контролювати законність будівництва та впливати на незаконне будівництво. Досягнення реформи децентралізації будуть знищені".

АМУ підкреслила, що законопроєкт №5655 знищує значну частину реформи децентралізації, яка з великим успіхом просувалась з 2015 року, і ключовими моментами якої є повна передача містобудівного суверенітету муніципалітетам (зокрема, мова про закон №711-IX). Навіть в умовах воєнного часу Україна дотримувалась норм комплексного містобудування (закон №2254-IX). За суттю, мова про втілення нового інструменту планування – "Програми комплексного відновлення регіона, муніципального району (або його частин)".

Попередні закони відповідали вимогам демократичності та прозорості міського планування. Але законопроєкт №5655 буде цьому заважати. Бо коли є виключно спеціальний орган, за допомогою якого акредитовані експерти вирішують що та де будувати без демократичного контролю муніципалітету – це удар по реформі місцевого самоврядування, яка зробила вагомий внесок в успішний спротив України російській агресії.

З 2015 року громадяни змогли відчути, що їхнє слово має вагу в містобудуванні та місцевому самоврядуванні. Але [через новації законопроєкту №5655] слово [місцевих громад] перетворюється на сміття.

До речі, є альтернативи такому сценарію. В проєкті "Сильні міста. Сильна Україна" було запропоновано втілити систему, згідно якої рішення про будівництво приймається центральною владою за погодженням з муніципалітетом. Тобто, мова про затвердження [муніципалітетами] проєктів, що стосуються міського розвитку. Перевага тут, зокрема, в тому, що вони [центральна та місцева влади] перевірятимуть одне одного, також – для запобігання корупції.

Водночас, немає заперечень, щоб передати експертизу питань безпеки та гігієни праці сертифікованим приватним експертам (як це відбувається, наприклад, в Великій Британії та, почасти, в Німеччині), що дещо спростить процедуру міського планування, яким має займатись та за яке має відповідати муніципалітет.

Також вірним рішенням було б посилення місцевих громад компетентними кадрами, які співпрацюють з місцевими владами в вирішенні завдань.

Про причини наявності мінімальної більшості на підтримку законопроєкту №5655 можна тільки здогадуватись. Та вочевидь тут взяв гору "великий бізнес" з парламентськими спільниками.

Як вчинити зараз – незрозуміло. Відповідно до ст. 94 Конституції України, президент може протягом 15 днів після отримання законопроєкту на підпис застосувати право вето, інакше законопроєкт вважається таким, що набув сили. Проте, в конституційній практиці "contra legem" вето вводится пізніше або законопроєкт залишають таким, що не набув чинної сили.

Якщо законопроєкт №5655 стане законом, то містобудівні плани перетворяться на відходи, а зусилля з перебудови та відновлення, що відповідають соціальним та дизайнерським вимогам, можна буде легко оминути. Внаслідок чого у громад залишаться тільки хитрощі в плані впливу на будівельні проєкти, наприклад, через підключення до інфраструктури (газ, вода, каналізація, електрика).

І все це стане дуже сумним фіналом того, що досі було позитивним розвитком з поступового подолання олігархічного впливу та посилення муніципалітетів.

Проблема [з законопроєктом №5655] досі залишається невирішеною.