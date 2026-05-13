'Вероника Фэншуй Офис': медиа раскрыли имя гадалки, с которой Ермак советовался по назначениям

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу в отношении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака прокурор САП Валентина Гребенюк назвала имя человека, подписанного в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". По ее словам, это Вероника Аникиевич, с которой Ермак, вероятно, обсуждал кандидатуры на высшие государственные должности.

По данным медиа, 51-летняя Аникиевич живет в Киеве и позиционирует себя как консультант по астрологии. Также журналисты выяснили, что в списке контактов пользователей она фигурирует под тегами "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

По данным "Схем", Вероника Аникиевич, которая также использует фамилию Даниленко – автор Telegram-канала "Лунные часы". Она отмечает, что консультирует людей по астрологии и помогает им "найти ясность в теме жизненных процессов". С 2024 года она зарегистрирована как ФЛП с видом деятельности "предоставление других индивидуальных услуг".

В утечках с сайтов поиска работы журналисты нашли ее резюме, где указано, что она закончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Также журналисты обнаружили ее аккаунт в Facebook, где она публично поддерживала Андрея Ермака и критиковала работу НАБУ и САП. В Telegram-чатах, архив которых проанализировали журналисты, она комментировала отставку Ермака и заявляла, что "НАБУ и САП продались россиянам".

Кроме того, журналисты установили, что в 2015 году Аникиевич посещала Крым, о чем сама писала в соцсетях. Ее отец Федор Аникиевич, по информации медиа, имеет российское гражданство. Кроме того, в 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" в Геническе.

Во время судебного заседания прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что Андрей Ермак посылал человеку, подписанному как "Вероника Фэншуй Офис", даты рождения кандидатов на государственные должности и просил совета по их назначению. Среди обсуждаемых кандидатур, по словам прокурора, были премьер-министр, действующий министр здравоохранения, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, а также кандидат на должность руководителя Госуправления делами Игорь Лысый.

Напомним, 12 мая ВАКС начал рассмотрение слушания об избрании меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермакау делу о вероятном участии в схеме легализации средств. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивают на взятии Ермака под стражу.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские правоохранители сообщили о подозрении еще шестерым причастным к отмывании более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка "Династия" в элитном селе Козин в пригороде Киева. Среди них – экс-вице-премьер Алексей Чернышов и подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич. По тому же делу "проходит" экс-руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

