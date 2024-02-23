Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббизме

Закон о лоббировании принят несмотря на критику общественности и бизнеса Верховная Рада приняла в целом закон о добросовестном лоббировании.

Об этом сообщил народный депутат Украины из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк. "За" проголосовали 236 народных депутатов.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий. Так, в ноябре 2023 г. Европейская Комиссия определила одним из шагов для вступления Украины в ЕС необходимость принятия закона о лоббировании. В то же время европейцы в своем отчете обратили внимание, что принятию такого законопроекта должны предшествовать широкие и всеобъемлющие консультации с общественностью. Они в Украине проведены не были, а большинство рекомендаций от общественных организаций были проигнорированы.

Как отмечается в законе, целью принятия закона является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования и установление прозрачных механизмов обеспечение их деятельности и должностных лиц.

В то же время, в законе не предусмотрена ответственность для властных лиц и обязательство регистрировать свои взаимодействия и встречи с лоббистами. Таким образом, по мнению экспертов, этот закон может превратиться в инструмент давления власти на общественные объединения и бизнес-ассоциации.

При этом вводится государственный надзор от НАПК за лоббистами. В то же время, согласно закону, лоббистом будет считаться каждый, кому не нравятся законы или законопроекты, и кто в социальных сетях выскажет свое мнение или предложение по ним.