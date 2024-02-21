Верховная Рада готова принять участие в миссии по решению зерновой блокады на границе с Польшей, – вицеспикер Кондратюк

Верховная Рада Украины готова присоединиться к решению проблемы зерновой блокады на границе Украины с Польшей.

Об этом заявила вицеспикер Елена Кондратюк, реагируя на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о встрече правительств обеих стран на границе.

"Мы готовы активно включиться в диалог с Сеймом и Сенатом Польши в формате Парламентской ассамблеи Украина-Польша, а также на уровне профильных комитетов", – заявила возглавляющая межпарламентскую ассамблею двух стран Елена Кондратюк.

Она напомнила, что буквально вчера разговаривала на эту тему со своей коллегой, Вицемаршалком польского Сейма Моникой Велиховской.

"Убеждена, это движение в правильном направлении. Только откровенный, конструктивный и профессиональный диалог позволит нам найти взаимопонимание и взаимовыгодное решение вопроса. Постоянное обострение этой ситуации не выгодно ни Украине, ни Польше. От этого в выигрыше только Россия", - отметила в своем сообщении на Facebook вицеспикер Верховной Рады.

"Должны вместе поломать планы Кремля раздуть эту ситуацию до конфликта между нашими дружественными народами", – считает Елена Кондратюк.