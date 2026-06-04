Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – FT

Венгрия после длительной паузы согласилась разблокировать процесс евроинтеграции Украины. Решение открывает путь к официальному старту переговоров уже в ближайшее время.

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Речь идет также о продвижении Молдовы, которая движется в пакете с Украиной. Об этом пишет Financial Times.

Что известно

Венгрия отменила 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Новое правительство в Будапеште дало сигнал о готовности разрешить официальный старт переговорного процесса как для Украины, так и для Молдовы.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года, причем их заявки рассматривались вместе. В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по приведению законодательства обеих стран к стандартам ЕС. Однако этот процесс был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Новое решение принял его преемник Петер Мадьяр. Оно открывает возможность для начала переговоров уже 15 июня.

На первом этапе стороны будут работать над согласованием законодательства в рамках первого кластера – одного из шести блоков, охватывающих 33 ключевые политические сферы, необходимые для вступления в ЕС.

В Будапеште отметили, что поддержат евроинтеграцию Украины при условии заключения комплексного соглашения о расширении прав венгерского меньшинства. Речь идет о языковых, образовательных, культурных и политических гарантиях.

Эта договоренность стала результатом нескольких недель напряженных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем. Важную роль сыграло и дипломатическое давление со стороны других государств ЕС, которые настаивали на изменении позиции Венгрии.

Заместитель министра по делам Европы Кипра Марилена Рауна назвала это решение историческим моментом как для стран-кандидатов, так и для самого Евросоюза. По ее словам, Кипр, который председательствует в Совете ЕС, достиг ощутимого прогресса в сотрудничестве с государствами-членами.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что ожидает открытия первого переговорного кластера уже в этом месяце, а остальных – в июле, указывая на изменение политической ситуации.

В течение последнего года Украина и Молдова фактически готовились к этому этапу, неофициально сотрудничая с Брюсселем для адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Решение Венгрии было принято в конце встречи послов ЕС в Брюсселе. Это повлекло оперативную подготовку технических процедур для официального запуска переговоров уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна заслуживает статуса полноправного члена ЕС, поскольку украинские войска защищают весь блок от России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

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