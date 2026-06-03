'Мы были готовы': Рубио назвал ядерное оружие Ирана большей угрозой, чем экономические потери от конфликта с ним

Администрация президента США Дональда Трампа осознавала возможные экономические последствия войны против Ирана, однако считала их меньшей угрозой, чем потенциальное появление у Тегерана ядерного оружия. В Вашингтоне заявляют, что были готовы к любому ответу со стороны Ирана после начала военной операции.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, сообщает Bloomberg. Во время заседания он отвечал на вопросы об экономических последствиях конфликта и позиции администрации Трампа.

В Вашингтоне назвали ядерную программу Ирана главной угрозой

Во время слушаний конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс поинтересовался, предупреждал ли Рубио президента Трампа о возможных экономических последствиях войны, в частности рост цен на топливо и усиление инфляции.

В ответ госсекретарь подчеркнул, что администрация учитывала все риски, но считала перспективу появления у Ирана ядерного оружия значительно опаснее.

"Президент и вся администрация осознавали, что действия будут иметь последствия, но последствия получения Ираном ядерного оружия были бы хуже. Мы были готовы к любому ответу", – заявил Рубио.

По его словам, вопрос недопущения создания Тегераном ядерного арсенала оставался ключевым фактором при принятии решений по конфликту.

Демократы обвинили Трампа в возможном конфликте интересов

Во время слушаний Грегори Микс также поднял вопрос финансовой деятельности Дональда Трампа на фоне войны с Ираном. Конгрессмен заявил, что президент и состоятельные представители его администрации якобы могут получать выгоду от конфликта, тогда как рядовые американцы сталкиваются с его экономическими последствиями.

Микс обратил внимание на финансовые декларации, согласно которым Трамп или его инвестиционные советники совершили более 3700 биржевых операций в первом квартале года на десятки миллионов долларов. Часть этих сделок касалась компаний, которые сотрудничают с федеральными властями.

Рубио в ответ заявил, что никогда не слышал, чтобы президент США рассматривал собственное финансовое положение как фактор при принятии решений по войне.

В Белом доме также отвергли обвинения в конфликте интересов. Представитель Trump Organization заявил, что активами президента управляют независимые финансовые учреждения, а сам Трамп не участвует в управлении своими инвестициями.

Впрочем, как отмечает Bloomberg, вопрос возможного личного финансового интереса президента США в контексте войны с Ираном остается одним из главных аргументов критики со стороны Демократической партии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

Американский лидер также заявил, что Иран согласился не создавать ядерное оружие в рамках переговоров с Вашингтоном по завершению войны. По его словам, к переговорному процессу привлечен верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, и он не исключил личной встречи с ним.

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