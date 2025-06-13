Венгрия пожаловалась на Украину в НАТО из-за 'шпионского скандала' - СМИ

Политическое руководство Венгрии направило в разведывательные службы НАТО официальный отчет по "шпионскому скандалу" с Украиной. В этом отчете Венгрия пожаловалась на то, что Украина якобы нарушила протокол, обнародовав данные об арестах шпионов, хотя должна была придерживаться практики "тихих высылок" или предупреждений.

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Об этом рассказал редактор отдела расследований VSquare в Центральной Европе Саболч Паньи. Журналист сослался на источники в разведке НАТО и в секторе национальной безопасности Венгрии.

Также в отчете указано, что венгерское правительство действовало зеркально. То есть, отдало политический приказ выдворить украинских дипломатов по обвинению в шпионаже и задержать украинских гражданских, которые не имели дипломатического иммунитета.

Относительно самой операции венгерской военной разведки KNBSZ – Венгрия в отчете посоветовала обращаться непосредственно к разведчикам KNBSZ.

Саболч Паньи отмечает, что "KNBSZ остается крайне молчаливым и в венгерском правительстве, и в разведывательном сообществе". Поэтому цели, с которыми венгерские агенты были направлены в Западную Украину, где их в конце концов поймала СБУ, остаются неизвестными.

Поэтому непонятно, что именно скрывает KNBSZ: "откровенную некомпетентность, безрассудное превышение полномочий или что-то более тревожное", добавляет журналист.

Как сообщал OBOZ.UA в начале мая, Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии KNBSZ. Венгерские шпионы собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне и тому подобное.

Кроме этого, шпионы изучали общественно-политические взгляды местных жителей: в частности, сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

Как выяснилось, венгерские спецслужбы годами следили за Украиной – и это было не тайной даже для НАТО. При этом они не передавали партнерам информацию о России, а наоборот – делились с россиянами.

Уже после того, как Украина, "нарушив практику "тихих высылок" или предупреждений", обнародовала задержание венгерских шпионов, в центре венгерской столицы задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Венгрия обвинила его в шпионаже, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали "охотой на ведьм".

В ответ на действия Венгрии Украина 9 мая объявила о высылке двух ее дипломатов. Как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, "мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности".

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