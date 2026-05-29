Венгрия не будет отправлять Украине 'оружие или боевую технику', – Мадьяр

Венгрия не будет посылать Украине оружие и боевую технику для войны против России. Такую позицию Будапешт озвучил во время переговоров в Брюсселе накануне саммита НАТО, который состоится в Анкаре.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который продолжает политику Орбана, сообщил об этом после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте в Брюсселе. О переговорах Мадьяр написал в Facebook.

По его словам, Венгрия"не будет отправлять ни оружие, ни боевые средства в российско-украинскую войну". Он назвал встречу с Рютте важной и заявил, что Венгрия "снова станет надежным партнером сильнейшего военно-оборонного союза мира".

Также стороны обсудили участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово. По словам Мадьяра, генсек Альянса положительно оценил работу венгерских военнослужащих в рамках миссии KFOR.

Это было одной из ключевых тем переговоров. Будапешт в последнее время все чаще делает акцент именно на оборонном и миротворческом сотрудничестве в рамках Альянса, но без участия в поставках вооружения Украине.

Подготовка саммита

Во время переговоров Рютте также проинформировал венгерскую сторону о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре. Встреча лидеров Альянса должна пройти 7–8 июля.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива и международный конфликт в этом регионе. Других деталей переговоров пока не обнародовали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Венгрия не будет отправлять в Украину военнослужащих в рамках международной миротворческой миссии. Это связано прежде всего с тем, что решения о таких контингентах до сих пор не существует.

