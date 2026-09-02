Венгрия готова поддержать Германию в противодействии российским угрозам – МИД

В Венгрии выразили глубокую обеспокоенность ростом числа и интенсивности российских гибридных операций на территории Европы. Будапешт готов поддержать Берлин в противодействии этим угрозам со стороны страны-агрессора РФ.

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Об этом в соцсети X написала глава МИД Венгрии Анита Орбан. Она отметила, что недавние инциденты в Германии свидетельствуют о "все более опасной и безрассудной" модели поведения, которая представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и стабильности.

Речь идет, в частности, об инциденте с дронами в аэропорту немецкого Лейпцига. В ФРГ официально обвинили Москву в попытке диверсии.

"Венгрия выражает полную солидарность с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам. В свете этих вызовов укрепление устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО важно как никогда", – подчеркнула Орбан.

Что предшествовало

1 сентября Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига, который произошел месяц назад.

Глава МВД Александр Добриндт заявил, что попытка диверсии в аэропорту Лейпцига – "это часть гибридной войны, которую ведет Россия" против европейских союзников Украины. По его словам, после изучения технологий, использованных во время попытки диверсии, а также другой информации, в частности разведывательных данных, правительство Германии убедилось в причастности именно России к указанной диверсии.

В качестве ответа руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и также закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз был и остается солидарным с ФРГ.

Между тем пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии. Она назвала действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия официально осудила российскую военную агрессию против Украины. Кроме того, Будапешт считает, что поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка.

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