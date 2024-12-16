Венгрия добилась исключения из санкционного списка патриарха Кирилла, Олимпийского комитета РФ и Небензи: Сийярто похвастался, как подыграл России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна добилась исключения из 15-го пакета санкций Европейского Союза главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Гундяева). Также стараниями Будапешта из списка исключили постпреда РФ при ООН Василия Небензю – Сийярто назвал ООН "последним убежищем, где можно проводить политические консультации".

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Кроме них под санкции благодаря Венгрии не попал Олимпийский комитет России и две футбольные команды. Соответствующее заявление Сийярто сделал в Брюсселе, после чего его активно распространяли российские пропагандистские СМИ.

Отметим, что Венгрия уже не впервые выступает против введения санкций в отношении патриарха Кирилла. В 2022 году страна блокировала введение ограничений против настоятеля РПЦ два раза и аргументировала это тем, что ни одного религиозного лидера не следует вносить в список санкций.

"Я считаю, что однозначно следует избегать санкционных списков церковных лидеров и церковных деятелей, потому что если мы не сможем говорить друг с другом по церковной линии, то будет потеряна последняя надежда на мир", – сказал глава венгерского МИД.

В заявлении Сийярто речь идет о пакете санкций против страны-агрессора России, в который попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Он был принят 16 декабря.

В этот санкционный список попали военное подразделение, которое несет ответственность за нанесение удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, топ-менеджеры ведущих компаний из энергетического сектора РФ, лица, ответственные за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двое чиновников из Северной Кореи.

Также санкции были введены против телеведущей и заместительницы гендиректора "Газпром Медиа" Тины Канделаки, руководителя ООО "ГК Структура" Николая Тупикина, сотрудницы администрации президента РФ Софии Захаровой, певицы и актрисы Ларисы Долиной, главы Мордовии Артема Здунова, гендиректора "Газпром флота", "Газпром СПГ технологий" и "Газстройпром".

Как сообщал OBOZ.UA, Совет Европейского Союза впервые в истории утвердил санкции из-за гибридных угроз РФ – дестабилизационные действия страны-агрессора за рубежом. Ограничения введены против 16 физических и трех юридических лиц. В "черном списке" ЕС, в частности, оказалось секретное подразделение ГРУ России, причастное к убийствам, взрывам и кибератакам по всей Европе.

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