ЕС ввел новый пакет санкций против России: на что наложили ограничения

Европейский Союз одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. Ограничения направлены против теневого флота и военно-промышленного комплекса РФ

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Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение 16 декабря приняли министры стран-членов Евросоюза. В результате в черные списки попали 54 частных лица и 30 организаций из РФ, Беларуси, КНДР и Китая, которые несут ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Россия продолжает свою жестокую атаку на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто содействует этой войне, включая китайские компании. Это показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш непосредственный приоритет – поставить Украину в максимально сильную позицию. на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном.

В частности, в санкционный список попали военное подразделение, которое несет ответственность за нанесение удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, топ-менеджеры ведущих компаний из энергетического сектора РФ, лица, ответственные за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двое чиновников из Северной Кореи. Также в "черный" список попали:

русские оборонные компании и судоходные компании, отвечающие за транспортировку русской нефти-сырца и нефтепродуктов по морю;

химический завод;

гражданская российская авиакомпания, являющаяся важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.

Кроме того, впервые были введены полномасштабные санкции из-за поставок компонентов беспилотников и микроэлектронных компонентов для поддержки действий России в Украине. Причастным к нарушению ограничений заморозят активы в США, а также запретят поездки в Соединенные Штаты и доступ на предоставление экономических ресурсов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ЕС предложили наложить санкции более чем на десяток физических и трех организаций. Это будут первые санкции, направившиеся против РФ за ее операции по дезинформации и другую гибридную деятельность.

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