В списках фигурирует секретное подразделение ГРУ: в ЕС согласовали первые санкции за 'гибридную деятельность' России

Совет Европейского Союза впервые в истории утвердил санкции из-за гибридных угроз РФ – дестабилизационных действий страны-агрессора за границей. Ограничения введены против 16 физических и трех юридических лиц. В "черном списке" ЕС, в частности, оказалось секретное подразделение ГРУ России, причастное к убийствам, взрывам и кибератакам по всей Европе.

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Решение было принято в понедельник, 16 декабря. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Как говорится в заявлении, санкции стали ответом на "злонамеренные действия России и ее неуважение к основанному на правилах международному порядку и международному праву".

Цель ограничений – преследования тех, кто участвует в действиях и политике правительства РФ по подрыву основополагающих ценностей стран-членов ЕС, их безопасности, независимости и целостности, а также ценностей международных организаций и третьих стран "посредством гибридной деятельности различного рода".

Такая деятельность включает "скоординированную информационную манипуляцию и вмешательство", говорится в заявлении Совета ЕС.

В "черном" списке ЕС также фигурирует секретное подразделение ГРУ (военной разведки РФ) 29155, известное своей причастностью к убийствам за рубежом и дестабилизирующей деятельности, такой как взрывы и кибератаки по всей Европе.

Некоторые из военнослужащих этого подразделения действовали в Украине, Западной Европе и Африке.

Кроме того, ЕС вел санкции против Панафриканской группы по торговле и инвестициям, осуществляющей дезинформационные пророссийские операции тайного влияния в Африке, и против ее основателя Харуны Дуамбы.

Санкции были введены и против информационного агентства "Африканская инициатива", распространяющего российскую пропаганду и дезинформацию в Африке, его главного редактора и сотрудника ФСБ РФ Артема Куреева и высокопоставленного чиновника ГРУ РФ, который после смерти Евгения Пригожина взял на себя руководство операциями.

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