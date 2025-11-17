Российская настоящая оппозиция, то есть та, что не на грантах, а сама, как, к примеру, Каспаров, на себя зарабатывает,еще и тратит собственные деньги на хорошие дела, откликнулась - в лице откровенного и потому интересного ютуб-блогера Максима Каца - на коррупционный скандал в Украине весьма неожиданно: с завистью к нашей демократии!

Ведь в мордоре коррупция, понятно, зашкаливает, однако же ее разоблачение происходит там лишь выборочно и притом с личного пуйлового разрешения, а вот в Украине действуют плохие-плохие, но, как выясняется, действительно независимые НАБУ и САП (а также ВАКС, НАПК, БЭБ и т.д.), так что скандал этот является безусловным признаком не только коррупции - ибо коррупционный, но и действенной демократии - ибо всё-таки скандал.

Я бы, кстати, не очень огорчался тем, что главный "то ли фи (фигурант), то ли фу (Фунт)" успел смыться в Израиль, -

во-первых, там его как минимум будут охранять от случайных неожиданностей, которые могли бы возникнуть при нежелательном участии определенных тимуровцев,

а во-вторых - в случае, когда, к примеру, какой-нибудь [условный] Трамп внезапно захочет взять у него интервью (если постоянно дает, почему не может и взять?), то, например, друг Биби не рискнет отказать уважаемому американцу в обеспечении и организации такого разговора, то есть без лишних препон предоставит им прекрасную возможность искренне и нетаньяхуительно поСУДачить, как говорят в Одессе, за жизнь…