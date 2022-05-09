Великобритания ввела новый пакет санкций против РФ и Беларуси: касаются сферы торговли

Лондон готов объявить 9 мая новый пакет санкций против России и ее ближайшего союзника в наступлении против Украины Республики Беларусь. Ограничения коснутся торговой отрасли на товары, общей стоимостью в 1,7 млрд фунтов стерлингов или 2 млрд долларов США.

Санкционный пакет против двух стран включает в себя импортные пошлины и запреты на экспорт. Об этом говорится в распоряжении правительства Великобритании.

"Новые тарифы на импорт будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, что ограничивает возможности Путина финансировать свои военные действия", – пояснили в сообщении.

Поскольку РФ является одним из ключевых производителей палладия в мире, а его экспорт сильно зависит от британских потребителей, данная мера наложит заметный след на российской экономике. Также санкции нацелены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и производственное оборудование.

Видео дня

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помешать целям Путина в Украине и подорвать его незаконное вторжение, в результате которого против украинского народа были совершены варварские действия", – подчеркнула секретарь по международной торговле Анн-Мари Тревельян.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главы государств G7 заявили, что приложат все усилия, чтобы наказать Россию за позорное вторжение на территорию суверенной Украины. Подобные механизмы серьезно коснутся и союзников Кремля, а значит неумолимо заденут экономические и политические интересы Беларуси.

В то же время Венгрия продолжает играть на руку агрессору и не поддерживает ресурсных санкций, ведённых Евросоюзом против Москвы.