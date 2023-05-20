Всем известно, что именно Ангела Меркель сыграла ведущую роль в недопущении Украины в НАТО в 2008-м году и формировании западной политики игнорирования нужд Украины в войне против россии с 2014-го года. А откуда ж она такая вообще взялась?

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Детство Ангела провела не в ФРГ, а в просоветской ГДР, родившись в семье церковного служителя, сотрудничавшего с коммунистическим режимом. Активно участвовала в работе ГДР-овского варианта комсомола, за что её как особо благонадёжную даже пустили как-то на несколько дней в ФРГ.

Политическую деятельность начала тоже в ГДР — в партии, активно сотрудничавшей со Штази (восточногерманским аналогом КГБ). С объединением Германии эта беспринципная партия, начинавшая с социалистической идеологии, оперативно влилась в свою полную противоположность — "буржуазно"-правый ХДС, где всегда близкая к партруководству Меркель тоже не затерялась, быстро наладив отношения с её лидером федеральным канцлером Гельмутом Колем. Так у недавней заместительницы пресс-секретаря правительства ГДР и начался новый этап карьеры, ставший для неё столь успешным.

Но дух Штази у дочери церковного прислужника коммунистической власти никуда не делся. Она продолжала служить москве. Последствия этого верного служения все мы сейчас расхлёбываем. На её совести (или что там у Меркель вместо неё) — кровь украинцев. Главная ведьма Европы свою зловещую роль таки сыграла.