'Вчерашний мир уже не будет': Зеленский отметил важность украино-британского сотрудничества в сфере образования и технологий

Вчерашний мир, который был до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, уже не будет. Значительно уменьшился вес международных институтов.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время заявлений для СМИ по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, он отметил важность сотрудничества в сфере образования и технологий между двумя странами.

"Значительно ускоряется технологическое развитие и технологизация, в частности войны. Значительно упрощаются методы дестабилизации жизни обществ. Это требует реагирования во всех сферах, а кроме того, активных действий ради силы наших обществ", - отметил президент.

Он рассказал, что вместе Украина вместе с Великобританией планируют укреплять образование для наших детей. Речь идет о программах сотрудничества для минимум 100 школ в Украине, а также программах сотрудничества британских и украинских университетов для более качественного обучения.

"Мы должны вместе защищать право на стабильную жизнь. Право наших народов и стран-партнеров. Мы должны вместе противодействовать всем формам враждебной пропаганды и инвестировать в нашу способность быть впереди в технологическом развитии", – резюмировал свое мнение президент.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ регламентирует сотрудничество стран в оборонной сфере.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину 16 января с обещанием помочь в безопасности страны на столетие.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры по отправке британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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