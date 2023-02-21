Италия поддерживает украинскую 'формулу мира' и шаги к НАТО и ЕС: Зеленский и Мелони выступили с совместной декларацией

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступили с текстом декларации, заключенной между двумя государствами. Документ подтверждает безоговорочную поддержку Украины, как борца за ценности демократического мира, а также кандидата на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

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Об этом сообщается на сайте Офиса главы государства. В рамках договоренностей наша страна заручилась следующей поддержкой Рима:

оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки, а также участии в восстановлении Украины после завершения войны;

приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс;

одобрение мирного процесса и участие в глобальном саммите мира, который должен быть созван, когда это позволят условия.

"Италия выражает благодарность за украинскую формулу мира, впервые представленную президентом Зеленским на саммите лидеров G20 на Бали в 2022 году. Италия отдана справедливому миру для Украины, основанному на формуле мира, и подтверждает свою приверженность активной работе с Украиной над мирным планом из десяти пунктов", – указано в тексте декларации.

Также OBOZREVATEL сообщал, что визит Мелони в Киев призван продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позиции бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень отрицательно" и считает "виновным в войне", на самом деле развязанной Россией.

По словам Мелони, Италия готовит новый пакет военной помощи нашей стране. Он предусматривает, в первую очередь, мощные системы противовоздушной обороны, которые позволят более прочно закрыть украинское небо от российских снарядов.

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