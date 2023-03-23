Я отличаю слово 'мир' от слова 'вторжение': Мелони разгромила 'друзей Путина' в итальянском парламенте. Видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разгромила "друзей Путина" в итальянском парламенте. Таким образом она ответила на критику продолжения военной помощи Украине, которая прозвучала от пророссийских партий.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Об этом также пишет El Heraldo. В частности, против поставок оружия Украине выступают две партии – Лига и Сила Италии, которые имеют пророссийскую позицию.

"Они говорят нам прекратить поставки оружия, но я думаю, что они должны сказать это Путину. Я вообще удивлена, что они говорят это нам. Возможно, это предательство позиции. Потому что это означает разрешить вторжение в Украину", – сказала Мелони в эмоциональной речи.

Она подчеркнула, что прекращение военной помощи Украине в нынешних условиях означает одобрение вторжения России.

"Потому что если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, мы одобрим вторжение в Украину. Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир". И поэтому я верю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не означает, что мы не должны работать над мирным планом", – заявила премьер Италии.

Мелони добавила, что ситуация в Украине гораздо сложнее, чем ее представляют "некоторые пропагандисты". При этом, по ее словам, нужно работать над мирным планом, но не в ущерб украинским территориям. В этой связи она предложила оппонентам реально представить, какими могут быть сейчас переговоры о заключении мира между Украиной и Россией.

"Допустим, вы считаете, что нужно сесть за стол переговоров. Должны мы или нет при этом требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Или вы считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины? Или вы считаете, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала?" – обратилась Мелони к "друзьям Путина".

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступили с текстом декларации, заключенной между двумя государствами. Документ подтверждает безоговорочную поддержку Украины, как борца за ценности демократического мира, а также кандидата на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Во вторник, 21 февраля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони, анонсировав "подарки для ВСУ". Визит Мелони в Киев призван продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позиции бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень отрицательно" и считает "виновным в войне", на самом деле развязанной Россией.

По словам Мелони, Италия готовит новый пакет военной помощи нашей стране. Он предусматривает, в первую очередь, мощные системы противовоздушной обороны, которые позволят более прочно закрыть украинское небо от российских снарядов.

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