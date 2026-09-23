"Важный шаг": в польском городе Катовицы заработало почетное консульство Украины. Фото

В польском городе Катовицы 23 сентября открылось Почетное консульство Украины. Учреждение уже приступило к работе по адресу: ул. Wita Stwosza, 2. Это уже седьмое дипломатическое представительство Украины в Польше.

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Церемонию открытия возглавили посол Украины в Польше Василий Боднар и генеральный консул Украины в Кракове Ореста Старак. В мероприятии приняли участие украинские и польские дипломаты, а также представители органов местного самоуправления.

Обращаясь к гостям торжества, посол Украины Василий Боднар подчеркнул, что "открытие Почетного консульства Украины в Катовице является важным шагом в укреплении нашего сотрудничества с Силезским воеводством".

Во главе учреждения в Катовице встала дипломат Луиза Гананья; Василий Боднар поблагодарил ее "за готовность взять на себя эту важную миссию".

"Впереди много задач и вызовов. Мы рассчитываем, что Почетное консульство станет близким для украинской общины, будет поддерживать граждан Украины и в то же время способствовать развитию контактов между Украиной и Силезским воеводством. Хочу поблагодарить власти Силезского воеводства, город Катовице и всех наших польских партнеров за поддержку Украины", – отметил посол Украины Василий Боднар.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, достигшие пенсионного возраста и даже имеющие достаточный страховой стаж, все равно могут лишиться права на выплату минимальной пенсии в Польше. Если парламент страны поддержит предложенные изменения, им необходимо будет накопить индексированные взносы в размере не менее 25 минимальных заработных плат. Подробнее о новом законопроекте поляков читайте здесь.

Ранее один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак призвал ограничить право граждан Украины и других стран на покупку недвижимости в его стране. Таким образом вице-спикер польского Сейма хочет остановить рост цен на рынке жилья.

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