'Важные усилия каждого': Зеленский принял участие во Всеукраинском молодежном форуме. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском молодежном форуме "Восстановление в единстве!", который проходит в Киеве. Он заявил, что по состоянию на август 2023 Украина сохраняет инициативу в войне.

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По словам президента, шаги каждого украинца имеют значение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в условиях полномасштабного российского вторжения украинцы ежедневно переживают тяжелые испытания. Так, утром в пятницу в результате очередной ракетной атаки со стороны России в Ивано-Франковской области пострадали три человека, а также погиб восьмилетний мальчик.

В то же время, украинские защитники уже более 17 месяцев противостоят российским оккупантам и объективно чувствуют усталость.

Но именно эта усталость и будет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь защите, когда ты сражаешься, когда соревнуешься, когда ты работаешь, когда учишься – все это ради государства. Эта твоя усталость – это твоя добродетель, твое достижение. Свидетельство, что тебя не одолеть", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул: несокрушимые не те, кто не устает или ничего не чувствует, а те, кто прибавляет каждый свой день к общим усилиям ради победы.

Он добавил, что в условиях полномасштабной войны важны усилия каждого гражданина Украины – каждый день.

Глава государства отметил, что на форуме присутствуют разные люди, среди которых военные, волонтеры, спортсмены, ученые, популярные авторы, деятели, музыканты. То есть те, кто обеспечивает работу социальных и государственных институций, кто строит отношения с международными партнерами, а значит, приобретает для Украины мощное оружие. И те, кто работает или еще будет работать над Украиной будущего. И важно, чтобы каждый из них демонстрировал в своем направлении достоинство и результат.

“Когда каждый получает столь важный результат. Вместе со всеми. Ради нашей страны, нашего народа, нашей с вами земли, нашей свободы. Сейчас хочу всем вам пожелать достойной усталости. Я желаю вам сильных результатов в жизни. Потому что ваша жизнь – это и есть жизнь Украины будущего", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина гордится всеми своими защитниками и защитницами, несгибаемым прекрасным народом и обязательно будет гордиться победой.

“Точно одолим всех врагов Украины. Я не сомневаюсь. Обязательно привлечем всех их к ответственности за террор. И отстроим Украину. Точно вместе – я уверен в этом. Вместе со всем нашим молодым цветом!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает производство снарядов и техники. Также власти делают все, чтобы наше государство и в дальнейшем было гарантом продовольственной безопасности и имело доступ к мировым рынкам.

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