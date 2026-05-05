'Важно, чтобы безопасности становилось больше': Зеленский определил задачи для украинских дипломатов на Ближнем Востоке

Украина продолжает двусторонние контакты со странами Ближнего Востока и региона Залива. Готовятся новые решения для развития нашего партнерства в сфере обороны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который во вторник, 5 мая, провел совещание с дипломатическими представителями Украины. Глава государства поделился деталями в Telegram.

Что известно о совещании

Обсуждения касались дипломатической работы в регионе и "обновленных результатов украинских военных экспертных команд, которые помогают с усилением оборонной составляющей".

Президент напомнил, что Исламская Республика недавно снова обстреляла территорию Эмиратов, ощутимо увеличилось и военное напряжение в Заливе. "Можно только осуждать такие шаги из Ирана", – подчеркнул он.

"Важно, чтобы безопасности становилось больше, и от скорости стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в этом регионе зависит многое и во всем мире. Это касается и безопасности, и экономики, и социальных вопросов. Стоимость жизни большинства стран под угрозой из-за того, что происходит именно в этом регионе", – напомнил Зеленский о масштабном влиянии войны.

Киев присоединяется к усилиям по стабилизации и установлению безопасности. "Определил задачи для нашей дипломатической команды по двусторонней работе со странами Залива и с регионом в целом. Готовим новые решения и будем развивать наше партнерство по безопасности", – сообщил глава государства.

"Сегодня предложили соответствующие направления работы Бахрейна, и команды наших государств проработают детали. Контролируем и выполнение предыдущих договоренностей со странами региона на принципе взаимности сотрудничества", – добавил Зеленский.

Он отметил, что, работая с партнерами, Украина и сама становится сильнее. Президент поблагодарил всех, кто помогает нашей стране.

Как писал OBOZ.UA, 4 апреля впервые с момента перемирия в Дубае (ОАЕ) объявили воздушную тревогу. В Минобороны страны сообщили, что Иран запустил четыре крылатые ракеты, часть из которых сбили. Предварительно, атакована одна из нефтебаз Объединенных Арабских Эмиратов, там произошел пожар. После этого цена на нефть Brent снова поднялась.

