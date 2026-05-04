В Дубае объявили воздушную тревогу впервые с момента перемирия: что происходит

4 апреля, впервые с момента перемирия, в Дубае объявили воздушную тревогу. Местных предупредили о возможном ракетном ударе.

Видео дня

Соответствующие сообщения появились в местных медиа. Горожан призвали пройти в безопасные места и ожидать инструкций.

Известно, что опасность объявили после 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

"Из-за ракетных угроз немедленно найдите безопасное место в ближайшем безопасном здании, держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций", – говорится в сообщении.

Через 17 минут в Дубае объявили отбой тревоги.

Напомним, в США раскрыли детали запланированной операции по восстановлению свободного судоходства через Ормузский пролив. Для обеспечения прохождения гражданских кораблей американские военные планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и тысячи военнослужащих.

Также OBOZ.UA сообщал, Иран передал США новый проект мирного плана из 14 пунктов, основная цель которого – прекращение войны за 30 дней. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пересмотрит этот план, но "не может представить, чтобы он был приемлемым".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!