'Вас обманывают, вы умрете в грязи': Рютте обратился к молодым россиянам. Видео

Потери Российской Федерации в войне против Украины впечатляющие – и поэтому Кремль "все больше отчаивается". Для военнослужащих РФ поход в штурм почти наверняка означает смерть или ранение, причем без гарантии на эвакуацию.

Видео дня

На это обратил внимание генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который в среду, 3 июня, посетил Киев и выступил на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции. Ее транслировали украинские медиа.

Марк Рютте обратился к россиянам

Генсек НАТО назвал потери государства-агрессора значительными – более 30 000 оккупантов ежемесячно.

"Это означает, что Россия теряет больше людей за один месяц, чем Советский Союз за 10 лет в 80-х в Афганистане. Это впечатляющие цифры", – сказал нидерландский политик.

После этого он отметил, что хочет обратиться к молодым россиянам и их семьям:

"Вас просто обманывают. Таких ребят, как вы, которые присоединились к боям, не будут тренировать. Снаряжение, которое вам дадут, будет второсортным. Очень большая вероятность, что вы погибнете или получите ранения. И если вы будете ранены, вероятно, вас оставят страдать в грязи – и умирать".

Рютте добавил, что когда речь идет о десятках тысяч российских потерь – это не абстрактные цифры. "Это, скорее всего, будете вы", – сказал он российским новобранцам.

Также генеральный секретарь указал на успехи Сил обороны, напомнив, что сейчас главарь РФ Владимир Путин может организовывать парад на 9 мая только с разрешения украинского президента. "Вот как далеко вы зашли", – обратился Рютте к украинцам.

Он добавил, что официальное разрешение Зеленского на проведение парада в Москве действовало в течение двух часов – и россияне завершили все "празднование" за 1 час 55 минут. "То есть он (Путин. – Ред.) не рисковал", – обратил внимание Рютте.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 июня Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Согласно статистике ГШ ВСУ, общие боевые потери агрессора в живой силе (за все время полномасштабной войны) уже достигли 1 млн 368 тыс. 40 человек.

– Украинские беспилотники поражают грузовики на ключевых дорогах на ВОТ юга страны, которую Россия использует как сухопутный коридор в Крым. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Киев вводит российских военных в "логистический локдаун".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!