'Не уходите из Украины': редакция New York Post призвала Трампа показать Путину силу

Редакция американской газеты New York Post выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу по поводу продолжения военной помощи Украине. Журналисты призвали главу Белого дома перевооружить украинскую армию, чтобы она имела возможность и дальше противостоять российской агрессии.

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Также журналисты констатировали, что диктатор Владимир Путин мечтает уничтожить всю Украину. Обращение к Трампу было опубликовано на сайте New York Post.

В редакции отметили, что главным препятствием на пути к миру в Украине является агрессия России. Также там заявили, что Путин не готов брать на себя обязательство о прекращении огня до тех пор, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. При этом журналисты подчеркнули, что для Путина "первопричиной" является само существование Украины.

"Пентагон остановил противоракетное и беспилотное оружие, необходимое для защиты мирных жителей Киева. Вы помните отчаяние на лице украинской журналистки, с которой вы трогательно говорили в Нидерландах, ее страхи за мужа и семью. Почему мы угрожаем бросить ее?", – напомнили журналисты Трампу.

В редакции New York Post заявили, что несмотря на заявления Пентагона о нехватке оружия, большая часть систем вооружения уже распределена и находится в Польше. Украина в свою очередь платит за них частично из конфискованных российских активов и европейских грантов, что стимулирует промышленность США производить больше.

Также журналисты считают, что американские военные могут использовать данные, полученные в ходе российско-украинской войны, для создания более совершенных беспилотников и противоракетных технологий. В частности, в редакции New York Post считают, что война в Украине "закладывает фундамент Золотого купола".

"Россия – не экономическая сверхдержава, которую можно разблокировать. Это умирающее террористическое государство. Путин готов пролить кровь своего народа в последней попытке захватить империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это не просто будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы ненадежны, наше терпение коротко. Путин понимает только силу. Он продолжит оскорблять и игнорировать вас, если США не возьмут на себя обязательство защищать Киев", – говорится в обращении журналистов.

Напомним, президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями своих телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома признал, что Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны, и в очередной раз подтвердил, что разочарован главарем Кремля.

Ранее сообщалось, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся через день после того, как президент США имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого Россия нанесла по Киеву один из самых массированных комбинированных ударов за все время полномасштабной войны.

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